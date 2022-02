Serie C: il Bari sfida il Monterosi

(via Ssc Bari fb)

FRANCESCO LOIACONO - Nel recupero della ventunesima giornata del girone C di Serie C che non si giocò il 9 Gennaio per il Covid, il Bari domani sfiderà alle 14,30 al “Rocchi” di Viterbo il Monterosi. I biancorossi cercheranno un successo per fare un importante passo in avanti verso la promozione in Serie B. I laziali nella ventiquattresima giornata hanno perso 2-0 al “Barbera” col Palermo. L’Andria non avrà alternative al successo al “Degli Ulivi” col Catania per risalire in classifica. Gli etnei sono reduci dalla sconfitta 2-1 al “Massimino” col Catanzaro. La Virtus Francavilla Fontana dovrà ottenere i tre punti in Calabria con la Vibonese per avere una continuità di risultati.

La Vibonese Domenica30 Gennaio è stata sconfitta 2-0 al “Liguori” dalla Turris. Il Monopoli alle 18 dovrà superare al “Veneziani” la Turris per confermarsi al secondo posto. Il Taranto cercherà di prevalere allo “Jacovone” con il Campobasso per una svolta. Dopo la sconfitta 3-1 al “Menti” con la Juve Stabia nel posticipo di ieri sera della ventiquattresima giornata, il Foggia dovrà imporsi Giovedì 3 Febbraio al “Viviani” alle 18 col Potenza per rilanciarsi. I lucani nella ventiquattresima giornata hanno perso 3-1 in casa con l’Avellino.