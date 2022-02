Covid, da oggi 4 Regioni tornano in giallo: la situazione

ROMA - E' in costante miglioramento la situazione pandemica nel nostro Paese. I dati in calo di ricoveri e infezioni consentono a 4 Regioni di tornare in zona gialla a partire da oggi, una sola resta in zona arancione.Si tratta di Piemonte, Val d’Aosta, Abruzzo e Marche. A stabilirlo un’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza. Se il trend attuale proseguirà, l’ultima regione in arancione (il Friuli Venezia Giulia) si avvia a passare in zona gialla a fine febbraio. Mentre Il 28 febbraio dovrebbero tornare in zona bianca Lombardia, Veneto e Campania.Quindi con il calo costante dei ricoveri il colore arancione sta per essere archiviato. Si spera in maniera definitiva. Nessuna regione italiana registra più numeri da zona arancione (che scatta quando il tasso di occupazione dei reparti ordinari supera il 30% e quello delle terapie intensive il 20%).Per “scalare” in giallo servono però 14 giorni in uno scenario inferiore.