Covid, Iss: indice Rt ancora in calo a 0,89, incidenza scende a 962

ROMA - E' in calo a 0,89 questa settimana il valore dell'indice di trasmissibilità Rt, che si stabilizza quindi sotto la soglia di allerta dell'unità, rispetto al valore di 0,93 della scorsa settimana.Diminuisce anche il valore dell'incidenza di casi di Covid-19: questa settimana è pari a 962 casi per 100mila abitanti, rispetto a 1362 della corsa settimana': sono i dati che emergono dal monitoraggio settimanale del ministero della Salute-Istituto Superiore di Sanità.Il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute registra il tasso di occupazione in terapia intensiva al 13,4% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 14,8% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio). Riduzione anche per il tasso di occupazione in aree mediche: a livello nazionale è al 26,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 10 febbraio) contro il 29,5% (rilevazione giornaliera Ministero della Salute al 3 febbraio).Diminuisce il numero di nuovi casi di Covid-19 non associati a catene di trasmissione: sono 410.941 contro 553.860 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in leggero aumento (18% contro 17% la scorsa settimana).