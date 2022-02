Draghi: "In campo quasi 8 miliardi di aiuti a famiglie e imprese"

"L'intervento diretto supera i 5,5 miliardi, ma si associano interventi volti a sostenere regioni e comuni".





ROMA - Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità al nuovo decreto contro il caro-bollette e al decreto sulle cessioni dei crediti legati ai bonus edilizi, compreso il Superbonus.'In campo quasi 8 miliardi di euro, senza scostamenti' : Mario Draghi in conferenza stampa spiega i decreti bollette e superbonus varati dal Cdm. "L'obietitvo è rilanciare una crescita equa e sostenibile e affrontare il mercato del lavoro", combattendo la "precarietà".“Il Governo interviene contro il caro-bollette sulla via tracciata dalla Lega, che da mesi porta avanti la battaglia nell’interesse di famiglie, artigiani, commercianti, imprese ed enti locali. Un intervento importante contro i rincari dell’energia in linea con le indicazioni di Matteo Salvini, che per primo ha lanciato l’allarme nel dicembre scorso e che da subito si è battuto per un segnale forte dell’Esecutivo. Questo stanziamento sarà importante per dare respiro al Paese in un momento di difficoltà e certamente è utile, ma sicuramente serviranno altri interventi nel prossimo futuro. La Lega è al Governo per questo e non mancherà di portare all’attenzione dell’esecutivo i problemi reali dei cittadini”. Così in una nota i parlamentari pugliesi della Lega: Roberto Marti e Anna Rita Tateo.