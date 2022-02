Covid Puglia: +4.498 casi e 10 decessi. Tasso di positività al 13%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia si registrano altri 4.498 nuovi casi di contagio su 34.814 test (13% positività) e 10 decessi.I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.264, nella provincia Bat 331, in quella di Brindisi 405, nel Foggiano 726, nel Leccese 1.155 e in provincia di Taranto 566.Sono residenti fuori regione altre 31 persone contagiate e per altri 20 casi la provincia di appartenenza è in via di definizione. Delle 92.071 persone attualmente positive 727 sono ricoverate in area non critica (ieri 737) e 64 in terapia intensiva (ieri 67).