Covid Puglia: +5.778 casi, 21 decessi

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 5.778 i nuovi casi di Covid in Puglia su 40.824 tamponi. I decessi sono 21. Questi i dati del bollettino regionale del 10 febbraio.

I positivi per provincia sono così suddivisi: 1600 nel Barese, 408 nella Bat, 579 nel Brindisino, 936 nel Foggiano, 1482 nel Leccese, 717 nel Tarantino, 35 residenti fuori regione e 21 di provincia in definizione.

Sono 101.544 (ieri 102.430) le persone attualmente positive, 748 ricoverate in area non critica (ieri 747) e 68 in terapia intensiva (ieri 67).