Enoliexpo, dal 10 al 12 marzo 2022 a Bari: mercoledì 2 marzo la conferenza di presentazione

BARI - Il prossimo mercoledì 2 marzo 2022, alle ore 11.00, nella Sala Due del PAD. 152, in Fiera del Levante, si terrà la conferenza stampa di presentazione di Enoliexpo, rassegna nazionale di macchinari, tecnologie e servizi per l’olivicoltura e la vitivinicoltura, in programma dal 10 al 12 marzo a Bari. Si tratta del primo evento della programmazione in Fiera del Levante per l’anno 2022.Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia;Donato Pentassuglia, assessore all’Agricoltura della Regione Puglia;Alessandro Ambrosi, presidente Nuova Fiera del Levante;Sonia Villani, presidente di EnoliExpo;Filomena Corbo e Marialisa Clodoveo, docenti dell’Università degli Studi di Bari;Stefano Caroli, presidente Associazione Frantoiani della Puglia;Massimo Tripaldi, presidente Assoenologi Puglia, Basilicata e Calabria.