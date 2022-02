Il Napoli fuori dalla Europa League

(via Ssc Napoli fb)





All’11’ raddoppia De Jong con un siluro da fuori area. Al 22’ il Napoli accorcia le distanze con Insigne su rigore concesso per un fallo del portiere Ter Stegen su Osimhen. Al 45’ il Barcellona realizza la terza rete con Piquè con un tocco rasoterra da breve distanza.





Nel secondo tempo al 13’ Aubameyang con un tocco al volo realizza il quarto gol degli spagnoli. Al 42’ il Napoli segna la seconda rete con Politano con una conclusione da pochi metri. Il Barcellona si qualifica per gli ottavi di finale di Europa League.

Nel ritorno dei Play Off di Europa League il Napoli perde 4-2 al “Diego Armando Maradona” col Barcellona ed è eliminato. Nel primo tempo al 7’ i blaugrana passano in vantaggio con Jordi Alba con una conclusione in diagonale su passaggio di Aubameyang.