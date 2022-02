Intimissimi, la linea San Valentino conquista le celebrity e influencer più seguite

MILANO - C’è un fil noir che lega le influencer e celebrity amiche del brand per i loro scatti dedicati alla linea San Valentino firmata Intimissimi.





Da Los Angeles Elisabetta Canalis showgirl e fitness addicted posa con un reggiseno a balconcino non imbottito realizzato in tulle ricamato con romantici fiori in stile anni '60 e rifinito con raffinati dettagli in raso.

A rendere questo modello ancor più elegante il dettaglio perle nel centro seno e le spalline rivestite in raso. Della stessa famiglia Jolie Poesie lo slip modello brasiliano d’ispirazione Eighteen.





Non rinuncia ad uno scatto in lingerie Intimissimi nemmeno Chiara Ferragni. In vacanza in montagna, la celebrity stupisce ancora una volta i suoi fan con uno scatto che racchiude femminilità, raffinatezza e quella naturalezza che da sempre contraddistinguono l’imprenditrice digitale. La digital ambassador del marchio italiano di lingerie ha scelto un reggiseno a balconcino non imbottito con ferretto, profonda scollatura e coppa allungata ad effetto triangolo. Questo modello si caratterizza inoltre per l’utilizzo di pizzo elasticizzato contenente filato di poliammide riciclato a fantasia floreale e con dettaglio nel centro seno. Conclude il look il perizoma in pizzo e tulle in stile anni '80 con motivo di elastici.





La raffinatezza di questa linea ha conquistato anche Beatrice Valli che oltre ai due bra sfoggiati da Chiara ed Elisabetta, ha scelto di indossare il baby-doll della famiglia Heart Beat con coppe a triangolo e taglio sotto seno realizzato interamente in pizzo, impreziosito da rifiniture in raso e da motivi in pizzo nella parte posteriore.





Giulia Gaudino sceglie un effetto vedo-non-vedo dal gusto retrò creato anche da scatti con particolari giochi di luci. L’ influencer indossa un body di pizzo e tulle ricamato con doppie spalline e dettaglio al centro seno e lo abbina ad un kimono realizzato interamente in pizzo impreziosito da dettagli in balza. Anche lei non resiste al fascino dei set firmati Intimissimi e posa con due differenti modelli: il reggiseno a triangolo realizzato in romantico tulle con ricamo ad effetto piume che incornicia la scollatura e il reggiseno a balconcino Giulia con un raffinato ed elegante pizzo floreale ed è impreziosito da rifiniture in raso.