KIEV - Centinaia di persone hanno manifestato a Kiev contro la Russia, dopo l'appello del presidente ucraino a non farsi prendere dal panico. Lo riporta il Guardian. "Il miglior amico dei nostri nemici è il panico. E tutte queste informazioni stanno solo suscitando la paura e non possono aiutarci", ha detto Volodymyr Zelensky riferendosi all'allarme lanciato dagli Usa sulla possibilità di un'invasione Russa in Ucraina.