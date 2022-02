Maratona per la Giornata Mondiale dell’Udito

Il tema centrale sarà “l’ascolto sicuro”, attraverso il quale molte cause di perdita dell’udito possono essere prevenute, in particolare quelle dovute ad una esposizione ad alti volumi di musica e/o rumori. Durante la giornata dell’udito l’OMS lancerà il “Global standard for safe listening entertainment venues​ and events”, un insieme di metodi e linee guide per proteggere l’udito negli eventi e nelle sale concerto.La diretta streaming sarà accessibile a tutti: l’obiettivo di ‘Udito Italia’ è creare un evento che possa rendere tutti i cittadini consapevoli di fronte ad una disabilità spesso non evidente, ma non per questo meno grave e che merita di essere posta al centro del dibattito politico e sanitario, in Italia e nel mondo. I problemi uditivi colpiscono più di 7 milioni di italiani, 1 miliardo di persone nel mondo, complicandone la vita quotidiana, perché una ridotta capacità uditiva condiziona nel profondo il benessere dell’individuo. ‘Udito Italia’ ha accolto il mandato dell’OMS di costituire una Nuova Alleanza per l’Udito, incentrata sulle politiche di prevenzione della perdita uditiva.‘Udito Italia Onlus’ è una organizzazione no profit impegnata nella sensibilizzazione e prevenzione dei disturbi uditivi. Scopo principale della sua azione è quello di promuovere e sostenere una campagna globale contro tutte le forme di sordità evitabili. Secondo l’OMS oltre il 5% della popolazione mondiale, circa 466 milioni di persone, ha una riduzione dell’udito che incide sulla qualità della vita. Le stime indicano che entro il 2050 oltre 900 milioni di persone (ovvero 1 su 10) avrà una perdita uditiva disabilitante. La metà di tutti i casi di ipoacusia può essere prevenuta, attraverso misure di sanità pubblica.‘Udito Italia Onlus’ collabora con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito della prevenzione della sordità, è membro permanente del World Hearing Forum e, in Italia, ha instaurato una rete di collaborazioni con tutte le più importanti società scientifiche e associazioni di settore. È promotrice della Giornata Mondiale dell’Udito in Italia e organizza numerose campagne di sensibilizzazione, tra cui “Nonno Ascoltami! – L’Ospedale in piazza” che è la più nota.Le iniziative promosse da ‘Udito Italia Onlus’ nel campo della prevenzione spaziano in diversi ambiti:- Programmi di educazione sanitaria;- Campagne di prevenzione primaria e secondaria (“Nonno Ascoltami! – l’Ospedale in piazza”, la Prevenzione in Comune, Udito Strumento Prezioso, etc.);- Produzione e distribuzione di materiale divulgativo (Guida all’udito; decalogo pediatrico dell’udito; materiale informativo dell’OMS tradotto in Italiano);- Aggiornamento costante di diversi siti informativi ( nonnoascoltami.it uditoitalia.it ).