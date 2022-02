"Mettiti una Zampa sul cuore": San Valentino solidale per cani e gatti dei rifugi ENPA di Ostuni

OSTUNI (BR) - In occasione della festa più romantica dell’anno, quella dedicata agli innamorati, il Lions Club Ostuni Città Bianca, da sempre attento alle necessità della comunità in cui opera, prosegue il suo impegno nel portare aiuto a chi ne ha più bisogno, promuovendo questa volta un’iniziativa solidale a favore degli animali d’affezione (cani e gatti) randagi e abbandonati in gestione ad ENPA Ostuni. - In occasione della festa più romantica dell’anno, quella dedicata agli innamorati, il Lions Club Ostuni Città Bianca, da sempre attento alle necessità della comunità in cui opera, prosegue il suo impegno nel portare aiuto a chi ne ha più bisogno, promuovendo questa volta un’iniziativa solidale a favore degli animali d’affezione (cani e gatti) randagi e abbandonati in gestione ad ENPA Ostuni.





Grazie alla disponibilità di quattro negozi di servizi per animali del Comune di Ostuni e di uno del Comune di Carovigno, dal 14 al 28 febbraio sarà, infatti, possibile aderire alla campagna solidale acquistando e riponendo in appositi raccoglitori cibo umido e secco, guinzagli e pettorine, coperte e cuscini e antiparassitari, che saranno poi consegnati ai volontari all’ENPA, al fine di consentire a questi di salvare e accudire gli amici a quattro zampe meno fortunati e in cerca di casa.

"Quest’anno, con i soci del Club abbiamo deciso di promuovere una raccolta alimentare speciale" afferma la Presidente del Lions Club Ostuni Città Bianca, Dott.ssa Federica Silvestri "San Valentino è la giornata in cui più che mai si parla di amore, di fedeltà e di vita insieme. Ma noi crediamo che queste caratteristiche non siano prerogative esclusive delle persone fidanzate o sposate. Anzi, nessuno incarna i concetti di amore, fedeltà e condivisione di vita meglio dei nostri animali. E allora perché, quest’anno, non scegliere un regalo che possa diventare un gesto d’amore a 360 gradi?. Ci sono tantissimi animali che hanno bisogno del nostro aiuto e San Valentino può essere un’occasione per dimostrare amore anche per loro".

Questi i negozi di servizi per animali aderenti all’iniziativa: Molla L'Ossovia Nino Sansone 7 Ostuni; Natura Viva viale Aldo Moro 1 Ostuni; Pelosi e Coccolose via Capomastro Michele Lotesoriere Ostuni; Tropical Fauna Via Gabriele D'Annunzio 21 Ostuni; ART Grooming via per San Vito Carovigno.