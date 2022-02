Puglia: la Dop Economy vale 623 mln

BARI - Il Rapporto Ismea-Qualivita 2021 sulla Dop economy italiana descrive un settore da 16,6 miliardi di euro e riporta l’impatto che questa ha nei territori italiani, ovvero il ritorno economico delle filiere agroalimentari e vitivinicole dei prodotti DOP IGP nelle regioni e nelle province di tutto il Paese. In Puglia si contano 60 prodotti DOP IGP e il settore nel suo complesso genera un impatto economico pari a 623 milioni di euro nel 2020 (+24,0% sul 2019) grazie al lavoro di 16.074 operatori. Le prime province per impatto economico sono Taranto (199 mln €), Lecce (140 mln €), Foggia (103 mln €) e Brindisi (83 mln €).Il comparto Vino conta 38 filiere che generano un valore alla produzione di 597 milioni di euro nel 2020, per un +27,6% rispetto al 2019. La regione è 4° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 11.509 operatori. Le denominazioni con il maggiore ritorno economico in regione – e con un grande incremento di produzione certificata nel 2020 – sono Puglia IGP, Primitivo di Manduria DOP e Salento IGP.Il comparto Cibo conta 22 filiere che generano un valore alla produzione di 26 milioni di euro nel 2020, per un -25,2% rispetto al 2019, a causa del crollo di produzione certificata nel 2020 per il Terra di Bari DOP. La regione è 14° in Italia per valore economico generato e il comparto coinvolge 4.565 operatori. Le denominazioni che partecipano maggiormente al valore economico in regione sono il Terra di Bari DOP, il Caciocavallo Silano DOP, la Mozzarella di Bufala Campana DOP e la Burrata di Andria IGP.