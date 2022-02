Romix: uscito il nuovo singolo dal titolo "L'amore che non c'è"

Novità nel panorama musicale nazionale: martedì 15 febbraio 2022 è uscito, su tutte le piattaforme social, il nuovo singolo di Andrea "Romix" Romanelli dal titolo "L'amore che non c'è". Il cantautore brindisino ritorna sulla scena dopo un po' di tempo. Novità nel panorama musicale nazionale: martedì 15 febbraio 2022 è uscito, su tutte le piattaforme social, il nuovo singolo di Andrea "Romix" Romanelli dal titolo "L'amore che non c'è". Il cantautore brindisino ritorna sulla scena dopo un po' di tempo.





"Il brano è scritto in un periodo buio della mia vita" ha dichiarato Romix "Scrivere una canzone, per me, è un atto di coraggio. Il coraggio di scavare nell'anima, anche quando il periodo è brutto. Importante è scavare nell'anima e uscire le parole, per poi farle ascoltare agli altri".