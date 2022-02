Serie B: il Lecce pareggia 1-1 al Via del Mare col Benevento

- Il Lecce pareggia 1-1 al “Via del Mare” col Benevento. Nel primo tempo al 13’ i campani passano in vantaggio. Calabresi devia nella sua porta su cross di Acampora. Al 39’ i salentini pareggiano con Strefezza, conclusione in diagonale. Decima rete in questo campionato di Serie B per il centrocampista brasiliano.

Secondo pareggio consecutivo dei giallorossi pugliesi dopo quello per 1-1 al “Sinigaglia” col Como. Il Lecce è primo con 42 punti, +1 sulla Cremonese e il Pisa seconde a 41 punti. I grigiorossi lombardi vincono 2-0 al “Tombolato” col Cittadella e i toscani pareggiano 0-0 all’”Arena Garibaldi” con la Ternana.