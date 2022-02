Covid Puglia: +3.898 casi e 7 decessi. Tasso di positività al 13,7%

BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia il bollettino Covid-19 regionale riporta altri 3.898 casi di contagio su 28.467 test (13,7% positività) e 7 decessi.I nuovi casi sono stati individuati 964 in provincia di Bari, 302 nella BAT, 383 in provincia di Brindisi, 571 nel Foggiano, 1.132 nel Leccese, 514 in provincia di Taranto.Sono residenti fuori regione altri 18 contagiati mentre per altri 14 casi non si conosce ancora la provincia di appartenenza. Le persone attualmente positive sono 97.078. Di queste, 742 sono ricoverate in area non critica (ieri 752) e 59 in terapia intensiva (ieri 65).