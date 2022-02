Vaccini anti Covid: quasi 32mila le dosi erogate nei punti territoriali della provincia di Bari fra il 7 e il 12 febbraio

BARI - Report vaccini anticovid 13 febbraio 2022:Si chiude oggi un’altra settimana di intensa attività vaccinale: sono state infatti quasi 32mila le somministrazioni di vaccino anti Covid erogate nei punti territoriali della provincia di Bari fra il 7 e il 12 febbraio. Le vaccinazioni hanno riguardato principalmente le terze dosi, le dosi pediatriche in favore dei bambini della fascia di età 5-11 anni, arrivate a quota 73.377, e ancora seconde e prime dosi. Imponente il volume di vaccini assicurati dall’inizio della campagna vaccinale ad oggi che si attestano attualmente a 2 milioni e 954.554 mila dosi, di cui 1milione e 117.878 prime, 1.062.975 seconde dosi e 773.701 dosi “booster”. Intanto la copertura con i richiami della popolazione over 12 che ha concluso il ciclo primario almeno 4 mesi fa è all’87% sia in tutta la provincia che a Bari città. Ottima anche l’evoluzione della protezione nella fascia pediatrica, già coperta per il 56% con prima dose e 42% con ciclo completo.Nella Asl di Brindisi i residenti o domiciliati nel territorio provinciale vaccinati con la prima dose sono 333.682; di questi 313.801 con la seconda dose e 226.358 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 90,5%, all'85,1% e al 65,4%.La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 98,6%, al 95,8% per il ciclo completo e all'83,2% per la terza dose.I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 12.648 per una copertura vaccinale pari al 55,3%.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.330.004 dosi.Sono 287.120 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 9.280 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 327.230 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.365 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 40.920 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.Prosegue la campagna vaccinale e in Asl Lecce con circa 3000 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri tra Punti vaccinali di popolazione, Farmacie e Medici di Medicina generale.Si è tenuta ieri pomeriggio nell’hub di Nardò la prima delle sedute vaccinali extra per la somministrazione della seconda e terza dose di vaccino Moderna agli over 18.