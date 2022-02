(via Ssc Bari fb)





Al 23’ il Foggia ritorna in vantaggio con Merola con una conclusione da fuori area. Nel secondo tempo al 41’ i galletti pareggiano con Mallamo, con un diagonale al volo. Il Bari è primo con 55 punti, +4 sul Catanzaro, secondo a 55 punti. I calabresi vincono 3-1 al “Ceravolo” col Latina.

- Il Bari pareggia 2-2 allo “Zaccheria” col Foggia. Nel primo tempo al 12’ i dauni passano in vantaggio con Curcio di testa su cross di Nicolao. Nona rete per l’attaccante nel girone C di Serie C. Al 22’ i biancorossi pareggiano con Cheddira, con un tocco al volo a porta vuota dopo una respinta della traversa su una conclusione di D’Errico. Sesto gol per l’attaccante.