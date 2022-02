(via Juventus fb)





Nella ripresa è ancora Vhlaovic a colpire al 66' e, con un tocco sotto, conclude il contropiede innescato da Morata. Al 76' l'Empoli accorcia le distanze con La Mantia, sfruttando un pallone vagante in area della Juventus, superando di sinistro Szczesny per il 2-3 fìnale.



Finisce 2-3 la sfida al Castellani contro l'Empoli. La Juventus passa in vantaggio al 32' da Kean che, su cross di Rabiot, supera di testa Vignato per lo 0-1. Appena pochi di minuti dopo arriva al 39' il pareggio di Zurkowsky su calcio d'angolo di Bajrami. Nei minuti finali del primo tempo arriva il nuovo vantaggio bianconero con Vhlaovic che supera Vicario con una finta e deposita in rete la palla del 1-2.