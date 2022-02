Serie A: il Milan vola in vetta

(via Ac Milan fb)





Nella ripresa gli uomini di Pioli continuano a macinare gioco e rendersi pericolosi dalle parti di Fiorillo, con la Sampdoria che non riesce mai a creare occasioni degna di nota. La fiammata di Leao permette al Milan di volare in testa +1 dall'Inter, in attesa che i nerazzurri recuperino la partita, mentre i bluciarchiati tornano a casa con una prova incolore con l'ex Gianpaolo che deve rimandare i suoi propositi di 'vendetta' contro i rossoneri.



È bastato un lampo di Leao al Milan per avere la meglio della Sampdoria e volare in testa alla classifica. Il vantaggio rossonero arriva all'8' grazie a Maignan che col suo lancio da 60 metri mette in moto Leao che supera in velocità Bereszynski e batte Fiorillo per l'1-0.