(via Inter fb)





Nel secondo tempo al 17’ D’Ambrosio dei nerazzurri di testa centra la traversa. Al 26’ Calafiori del Genoa per poco non riesce a segnare. Al 41’ Lautaro Martinez dell’Inter non riesce a schiacciare di testa in porta. L’ Inter è seconda in classifica con 55 punti, a-2 dal Milan primo a 57 punti.

- Nella ventisettesima giornata di Serie A l’Inter pareggia 0-0 al “Ferraris” col Genoa. Nel primo tempo al 3’ Perisic dei nerazzurri non concretizza una buona occasione. Al 7’ Gudmundsson dei grifoni con una conclusione rasoterra non inquadra la porta. Al 14’ Dzeko dell’ Inter va vicino al gol. Al 33’ Dumfries dei lombardi sfiora la rete.