Vaccini anti Covid: sono 2.284 le somministrazioni eseguite ieri nel Barese, circa 14.900 quelle erogate da inizio settimana

BARI - Report vaccini anticovid 19 febbraio 2022: BARI - Report vaccini anticovid 19 febbraio 2022:



ASL LECCE



Per incentivare il completamento del ciclo vaccinale primario e la somministrazione della dose booster Asl Lecce organizza per questa sera dalle 20 alle 23 un Open night - vaccino antiCovid Moderna per gli over 18 nel Museo Sigismondo Castromediano in Viale Gallipoli a Lecce.



Prosegue la campagna vaccinale tra Punti vaccinali di popolazione, Farmacie e Medici di Medicina generale. Alcuni dati sulle vaccinazioni effettuate ieri: 249 nella Caserma Zappalà, 73 nel Museo S. Castromediano di Lecce, 120 nell'Hub di Nardò, 143 nel Complesso Euroitalia di Casarano, 293 nella Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio” di Gallipoli, 193 nella RSSA comunale di Martano, 112 nel Pta (ex Ospedale) di Campi.



ASL BRINDISI



Secondo l'ultimo report a cura dell'Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi finora sono state somministrate 909.272 dosi di vaccino, di cui 341.202 prime dosi, 326.077 seconde dosi e 241.993 terze dosi. Mediamente sono state somministrate 2.313,7 dosi per giornata di vaccinazione. Il 63,2% (574.845) delle dosi è rappresentato da Pfizer, il 23,4% (212.494) da Moderna, il 9,5% (86.097) da AstraZeneca, il 2,6% (23.739) da Pfizer pediatrico e l'1,3% (12.097) da Janssen (Johnson&Johnson).



ASL TARANTO

Ammontano a 2.284 le somministrazioni anti-Covid eseguite ieri, circa 14.900 quelle erogate da inizio settimana.La copertura con dose “booster” si attesta sull’87,4% per tutti gli over 12 che hanno ultimato il ciclo primario almeno quattro mesi fa e sale sino al 94,7% tra gli over 50. Bene anche la fascia sotto i 50 anni, dove si sfiora l’80% di copertura vaccinale con terza dose. Nella fascia pediatrica, 5-11 anni, sono state superate abbondantemente le 76mila dosi complessive.A partire da oggi la ASL Bari ha avviato la trasformazione degli hub dedicati alla campagna vaccinale contro il Covid in centri di vaccinazione estesa, aperti alla popolazione e pronti a lanciare iniziative di prevenzione mirate per i giovani.La prima riguarda la somministrazione di vaccini contro l’infezione da papilloma virus (o HPV), riservata a ragazzi e ragazze nati nel 2010, secondo una programmazione “scuola per scuola” messa a punto in accordo con gli istituti scolastici del territorio. Le prime sedute sono in programma stamane nell’hub di Capurso Pala Padovano per gli studenti e le studentesse della scuola “San Giovanni Bosco-Venisti”, mentre il 22 e il 23 febbraio le vaccinazioni contro l’HPV si terranno all’interno dell’hub Fiera del Levante a Bari.Cresce in tutte le città della Bat la percentuale di cittadini dai 12 anni in su con la terza dose di vaccino. Ad Andria siamo al 60 per cento, a Barletta al 63 per cento, a Bisceglie al 65 per cento, a Canosa al 63 per cento, a Margherita al 62 per cento, a Minervino al 57 per cento, a San Ferdinando al 60 per cento, a Spinazzola al 57 per cento, a Trani al 66 per cento e a Trinitapoli al 60 per cento.In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.341.817 dosi.Sono 290.592 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 10.080 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 333.406 persone.Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 12.647 bambine e bambini di età compresa tra 5 e 11 anni e 41.091 giovani di età compresa tra 12 e 19 anni.