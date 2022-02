Villa Giovanni XXIII Onlus, domani la presentazione del nuovo cda e l'inaugurazione del centro d'ascolto

BITONTO (BA) - Bitonto si arricchisce di un’importante struttura al servizio della comunità locale. Domani sabato 26 febbraio, infatti, si inaugura in via G. Matteotti 4 il Centro di Ascolto, Informazione e Orientamento della Fondazione Villa Giovanni XXIII. L’inaugurazione è in programma alle ore 11.30, ma sarà preceduta, alle ore 10.30, da una conferenza stampa di presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione, presieduto dal Sen. Prof. Giovanni Procacci.Durante l’incontro con i giornalisti, il nuovo consiglio illustrerà le linee programmatiche che individuano i progetti e le attività che si prefigge di intraprendere nel corso del mandato quinquennale.La presentazione alla stampa delle linee programmatiche del consiglio si inserisce nell'obiettivo primario di coinvolgere il territorio e le diverse realtà che già vi operano per creare sinergie e collaborazioni virtuose che rendano il welfare sempre più prossimo alle persone. Tutte le azioni progettuali che il nuovo consiglio intende mettere in atto, si inseriscono in una prospettiva più ampia finalizzata a rispondere alle diverse esigenze in essere e ai bisogni emergenti della società, mettersi in ascolto delle fragilità, contrastare le solitudini e favorire l'inclusione sociale.La conferenza stampa si terrà nei locali del Centro di ascolto, in via Matteotti 4. All’inaugurazione, a seguire, interverranno, oltre al sen. Procacci, il sindaco di Bitonto Michele Abbaticchio, e l’Arcivescovo della Diocesi di Bari-Bitonto S.E. Mons. Giuseppe Satriano. Introdurrà il direttore della Fondazione Villa Giovanni XXIII Nicola Castro.