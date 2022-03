3-2 alla Turchia e l'Italia di Mancini riparte da Konya

(via Nazionale Italiana di Calcio fb)





Tre minuti più tardi il ribaltone italiano con il 2-1 firmato da Raspadori (alla prima rete in azzurro), abile a concludere a rete l'uno-due con Tonali. L'attaccante del Sassuolo bisserà al 70', scaraventando in rete il pallone del momentaneo 3-1. All'82' la Turchia accorcia le distanze. Dursur sfrutta la respinta di Donnarumma e, favorito dall'assenza della difesa azzurra, insacca in rete per il definitivo 2-3.





Un successo che consente all'Italia del riconfermato Ct Roberto Mancini di guardare con ottimismo e fiducia alla finalissima intercontinentale con l'Argentina del 1° giugno a Wembley e ai successivi incontri validi per la Nations League.

Dopo la sconfitta subita dalla Macedonia del Nord nella semifinale playoff, l'Italia supera la delusione per la mancata partecipazione al Mondiale in Qatar '22 e a Konya sconfigge la Turchia nell'amichevole di consolazione. Passati in svantaggio al 4' con il rasoterra di Under per l'1-0, gli azzurri pareggiano al 36' con un colpo di testa di Cristante che intercetta la punizione calciata da Biraghi.