Admo Puglia, torna 'Una colomba per la vita'

BARI - Torna, anche per il 2022, “Una colomba per la vita”, la campagna pasquale di raccolta fondi di Admo - Associazione Donatori Midollo Osseo.Sabato 26 e domenica 27 marzo 2022, le sedi Admo di tutta Italia e gli oltre 1.000 volontari torneranno nelle principali piazze italiane, nel rispetto delle norme vigenti, per informare sulla donazione di midollo osseo e per offrire le loro colombe, il dono perfetto da regalare e regalarsi durante questa Pasqua.Anche Admo Puglia partecipa alla campagna con iniziative proprie, offrendo a tutti la possibilità di acquistare le colombe e sostenere così l’associazione. Bari, Brindisi, Castellana Grotte (Ba), Aradeo (Le) e Grottaglie (Ta) sono le città e le piazze toccate dagli eventi “Una colomba per la vita” sia nel weekend del 26 e 27 marzo che nella successiva domenica.Bari, sabato 26 marzo, dalle 9 alle 13, via Melo angolo via Principe Amedeo (angolo Feltrinelli)Brindisi, sabato 26 marzo, dalle 9 alle 19, piazza VittoriaCastellana Grotte (Ba), sabato 26 marzo, dalle 8,30 alle 12,30, largo Porta GrandeCastellana Grotte (Ba), sabato 26 marzo, dalle 8,30 alle 12,30, mercato zona 167Bari, domenica 27 marzo, dalle 10 alle 13, via Caldarola (Olimpic Center)Brindisi, domenica 27 marzo, dalle 9 alle 19, piazza VittoriaCastellana Grotte (Ba), domenica 27 marzo, dalle 8,30 alle 12,30, piazza GaribaldiAradeo (Le), domenica 3 aprile, dalle 9 alle 13, piazza San NicolaGrottaglie (Ta), domenica 3 aprile, dalle 8,30 alle 13, piazza Vittorio VenetoUlteriori informazioni sono disponibili sul sito www.admopuglia.it e sui canali social di Admo Puglia.