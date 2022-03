Agli Oscar Will Smith dà uno schiaffo in diretta a Chris Rock

LOS ANGELES - Durante la premiazione per il miglior documentario, il comico Chris Rock ha detto che Jada Pinkett Smith (che ha i capelli rasati per l'alopecia) era pronta per il sequel del 'Soldato Jane'. L'attore non l'ha presa bene ed è salito sul palco, colpendo violentemente il presentatore, lasciando un segno indelebile nella storia degli Oscar per aver poi ricevuto anche il premio Oscar come miglior attore protagonista.“Richard Williams - ha detto ricordando il padre delle sorelle Venus e Serena Williams, a cui è dedicato 'Una famiglia vincente' - era un difensore accanito della sua famiglia. In questo momento della mia vita sono sopraffatto da quello che Dio mi chiede di fare su questa terra. Sono stato chiamato nella mia vita ad amare le persone, a proteggere le persone ed essere un fiume per la mia gente. Ho dovuto proteggere Jade che è una delle donne più forti e delicate che ho mai incontrato. Io voglio essere un ambasciatore di questo tipo di amore, cura, e attenzione".