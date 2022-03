Zelensky apre alla neutralità

Il giornale di opposizione Meduza ha raccolto le dichiarazioni del Presidente dell'Ucraina Zelensky sulla questione Ucraina-Russia. Il presidente ucraino è apparso possibilista sulla neutralità dell'Ucraina, aprendo al compromesso sul Donbass, ma quest'ultimo punto dovrà avvenire tramite referendum popolare, così come previsto dalla Costituzione ucraina.Era la prima richiesta di Mosca "e per quanto ricordo hanno iniziato la guerra per questo", ha spiegato Zelensky nell'intervista con i giornalisti indipendenti russi.Qualsiasi accordo dovrà essere sottoposto al popolo ucraino in un referendum, ha ribadito Zelensky sottolineando ancora una volta di voler raggiungere "senza alcun indugio" un accordo di pace per "il ripristino di una vita normale" nel suo Paese."La sovranità e l'integrità territoriale sono fuori dubbio", ha però ricordato il presidente dell Ucraina affermando che "le questioni del Donbass e della Crimea devono essere discusse e risolte" nei colloqui di pace.