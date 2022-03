Bari-F.Andria, due precedenti in B nel '93

(via Ssc Bari fb)





Otto mesi più tardi, domenica 28 novembre 1993, si replicò al San Nicola nel confronto valido per la tredicesima giornata della Serie B 1993-94. Il secondo derby nel torneo cadetto, sotto una pioggia battente, terminò sul punteggio di 1-1.

C'è sempre una prima volta anche per Bari-Fidelis Andria nel campionato di Serie C. Domenica 27 marzo, alle ore 17.30, si disputerà il terzo derby a 29 anni di distanza dagli ultimi due confronti in Serie B. Il primo risale al 10 aprile 1993, quando nel turno n.29 della cadetteria 1992-93, anticipato al sabato santo del 10 aprile 1993, il Bari si impose per 3-0.