Guerra in Ucraina, Zelensky: "Le sanzioni sono arrivate tardi"

"Nelle settimane passate abbiamo preso delle decisioni irreversibili che ci porteranno nel medio-lungo periodo a disconnetterci dall'energia russa - rileva De Croo -, ma un intervento immediato avrebbe un impatto pesantissimo sulle nostre economie".



E nel frattempo la società Nord Stream 2 Ag a breve presenterà una petizione di fallimento, secondo quanto anticipato dalla stampa tedesca.

KIEV - Il presidente ucraino in una serie di video pubblicati stanotte parla di pace e vittoria vicine, ma non risparmia critiche all'Europa per la sua risposta tardiva nei confronti della Russia.ringrazia i 27 - a eccezione dell'Ungheria -, ma biasima il ritardo con cui secondo lui si è mossa l'Europa: le sanzioni sono arrivate "un po' tardi", afferma il presidente ucraino."Avete bloccato il Nord Stream 2 e ve ne siamo grati, ma è stato fatto un po' tardi - ha detto Zelensky in un video rivolto agli stati membri Ue -. Perché se fosse stato fatto in tempo, la Russia non avrebbe creato una crisi del gas", secondo il presidente ucraino. Che ha criticato il premier ungherese Viktor Orban per la sua posizione rispetto a Mosca. "Esiti a decidere se imporre sanzioni o no? A decidere se far passare le armi o no? Se commerciare con la Russia? Non c'è tempo per esitare - ha incalzato Zelensky -, è tempo di decidere".Previsto in mattinata un incontro fraa Bruxelles.Ma il vero piatto forte della giornata odierna al Consiglio europeo sarà il tema dell'energia. Proprio il settore su cui Zelensky vorrebbe più decisione da parte dell'Ue, in tema di sanzioni a Mosca. Ma il premier belga,, frena.