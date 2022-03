Basket: il Pesaro perde 86-77 fuori casa col Reggio Emilia

(via Victoria Libertas Pesaro Basket)





Terzo quarto, Tambone 52-50 per i marchigiani. Cinciarini, 63-60 per gli emiliani. Johnson, il Reggio Emilia trionfa 65-61. Quarto quarto, Crawford 67-64 per gli emiliani. Cinciarini, 70-64. Johnson, 74-66. Hopkins, 79-71. Di nuovo Hopkins. il Reggio Emilia vince questo quarto e 86-77 tutta la partita. Migliori marcatori, nei marchigiani Zanotti 15 punti e Jones 13. Negli emiliani Johnson 20 punti e Cinciarini 18. Nella ventiduesima giornata il Pesaro giocherà Domenica 13 Marzo alle 16,30 in casa con l'’Happy Casa Brindisi.

- Nella ventunesima giornata di A/1 di basket maschile il Pesaro prossimo avversario dell’ Happy Casa Brindisi perde 86-77 fuori casa col Reggio Emilia. Primo quarto, Johnson 6-4 per gli emiliani. Cinciarini, 12-6. Baldi Rossi, 20-10. Johnson, il Reggio Emilia prevale 25-17. Secondo quarto, Hopkins 27-17 per gli emiliani. Jones tiene in gara i marchigiani, ma 27-25 per il Reggio Emilia. Zanotti, 31-30 per il Pesaro. Cinciarini, 37-36 per gli emiliani. Moretti, 44-41 per il Pesaro. Lamb, i marchigiani si impongono 49-43.