Il Lecce Primavera vince 2-1 in casa con l'Atalanta

Il Lecce Primavera è terzultimo con 24 punti insieme al Bologna. Nella ventitreesima giornata il Lecce Primavera giocherà Lunedì 14 Marzo alle 12 al “Via del Mare” col Sassuolo e dovrà vincere per fare un importante passo in avanti nella corsa verso la salvezza.

- Nella ventiduesima giornata del campionato di calcio Primavera il Lecce vince 2-1 al “Via del Mare” con l’Atalanta. Nel primo tempo al 40’ i salentini passano in vantaggio con Rob Nizet nato in Gambia su rigore concesso per un fallo di Andrea Ceresoli su Rob Nizet. Al 4’ il Lecce Primavera raddoppia con lo svedese Emin Hasic di testa su cross d Rob Nizet. Al 21’ i bergamaschi segnano con Samuel Giovane di testa.