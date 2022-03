Basket: l'Happy Casa Brindisi perde 86-84 a Pesaro

(via Happy Casa Brindisi fb)





Quarto quarto, Zanotti 72-65 per i marchigiani. Delfino, 76-71. Sandford, 78-73. Di nuovo Sandford, 82-76. Perkins tiene in gara i pugliesi, però 84-80 per i marchigiani. Lamb, il Pesaro vince questo quarto e 86-84 tutta la partita. Sconfitta immeritata per l’Happy Casa Brindisi. Migliori marcatori nei pugliesi Perkins 24 punti e Clark 14. Nel Pesaro Sanford 21 punti e Jones 14. Nella ventitreesima giornata l’Happy Casa Brindisi giocherà Domenica 20 Marzo alle 18 al “Pala Pentassuglia” col Cremona.

Nella ventiduesima giornata di A/1 di basket maschile l’Happy Casa Brindisi perde 86-84 a Pesaro. Primo quarto, Clark 11-8 per i pugliesi. Redivo, il Brindisi prevale 26-15. Secondo quarto, Perkins 28-18 per i pugliesi. Harrison D’Angelo, 32-22. Clark, il Brindisi si impone di nuovo 44-42. Terzo quarto, Moretti 53-51 per i marchigiani. Perkins 56-55 per i pugliesi. Delfino, il Pesaro trionfa 64-63.