Calciatori famosi che amano rischiare e giocare con i loro soldi

Che il gioco d’azzardo abbia un fascino tutto particolare grazie al fatto di rilasciare adrenalina proprio come uno sport, questo non lo scopriamo oggi. Diventa quindi spesso automatico che a molti calciatori nasca la passione per il poker, ma anche roulette e altri tipi di giochi da casinò. C’è infatti una lunga lista di calciatori che sono abituati a sedersi attorno a un tavolo verde, vediamone alcuni fra i più famosi.Funambolo non soltanto in campo, quindi. Il trequartista brasiliano Neymar Jr del PSG ha una vera e propria passione per il poker. E si dice che sia estremamente bravo, intelligente e freddo, tanto che il suo connazionale, nonché pokerista professionista Andrè Akkari ha affermato che il talentuoso calciatore ha tutte le carte in regola per diventare un giocatore di poker professionista. E Neymar non ha mai nascosto che ci ha pensato più volte di intraprendere questa carriera quando smetterà di giocare a calcio.L’ex portiere azzurro e capitano della nazionale italiana Gianluigi Buffon, che con il suo Parma è fra le candidate alla partecipazione ai playoff per salire in Serie A secondo le quote di Rabona , è un grande appassionato di poker, ma anche di altri giochi di carte. Il 44 enne di Carrara in un’intervista del 2020 aveva affermato addirittura affermato che il gioco per lui ha rappresentato una “medicina” che lo ha aiutato a trascorrere più serenamente lunghi periodi di inattività dovuti agli infortuni.Totti e Vieri sono stati la coppia d’attacco scelta da Trapattoni per il Mondiale giocato in Corea nel 2002, che ricordiamo più per il celebre arbitro Byron Moreno che per il resto. Ebbene i due amici ed ex compagni di nazionale sono anche due grandi appassionati di poker, oltre che di calcetto. L’ex capitano giallorosso inoltre è stato anche partner di un noto operatore di gioco online diversi anni fa.Il primo è un celebre difensore del Chelsea , capace di vincere oltre 15 trofei con la maglia dei blues, ma quando ha smesso di giocare ha continuato a vincere ai tavoli da poker. Vincente nel poker John Terry, ma non tanto certo come Pique e Vidal, che allo stesso torneo Single Day High Roller nel 2019, si sono portati a casa rispettivamente 400 mila euro e 150 mila euro. Anche l’ex Juventus e campione d’Italia per tre volte Douglas Costa è un vincente su qualsiasi superficie “verde”. Il brasiliano è stato infatti capace di vincere 100 mila dollari all’evento The Stars Call for Action, superando Neymar Jr per arrivare in finale.