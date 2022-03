Calcio Femminile: la Pink Bari pareggia 0-0 fuori casa col San Marino

FRANCESCO LOIACONO - Nella diciassettesima giornata di Serie B di Calcio Femminile la Pink Bari ha pareggiato 0-0 fuori casa col San Marino. Le pugliesi sono terze con 25 punti insieme al Chievo Verona Women, a -4 dal Brescia Femminile seconda a 29 punti e a-5 dal Como Women prima con 30 punti. Nella diciottesima giornata la Pink Bari giocherà Domenica 6 Marzo alle 14,30 a Bitetto col Cesena.

La squadra di Cristina Mitola dovrà vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A. Le romagnole none con 18 punti, cercheranno un successo per risalire in classifica. Nella diciassettesima giornata il Cesena ha vinto 1-0 in casa con la Roma Femminile.