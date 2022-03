Nella ventisettesima giornata di Serie B domani il Lecce sfiderà alle 18,30 al “Via del Mare” l’Ascoli. Per i salentini sarà una partita insidiosa. I marchigiani cercheranno un successo per avere una continuità di risultati. I salentini dovranno vincere per consolidare la vetta.

Il tecnico del Lecce Marco Baroni dovrà rinunciare a Lucioni squalificato, Faragò Di Mariano e Dermaku infortunati. Esterni Hjulmand e Gargiulo. Regista Strefezza. In attacco Coda e Listkowski. Nell’Ascoli sulle fasce Eramo e Saric. Trequartista Tsadjout. In avanti Ricci e Dionisi. Arbitrerà Rosario Abisso della sezione di Palermo.