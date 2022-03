Calcio femminile: la Pink Bari vince 2-1 a Cittadella

(via Pink Bari fb)

Nel recupero della dodicesima giornata di Serie B di Calcio Femminile, a Gennaio 2022 le partite erano state rinviate per il Covid, la Pink Bari ha vinto 2-1 a Cittadella. Nel secondo tempo al 7’ le baresi sono passate in vantaggio con la danese Sille Fuhlendorf. Al 9’ hanno raddoppiato con Sille Fuhlendorf. Al 12’ le venete hanno segnato con Laura Peruzzo.

Le pugliesi sono terze con 28 punti insieme al Chievo Verona, a-2 dal Como Women seconda a 30 punti e a-10 dal Brescia Women prima con 38 punti. Nella diciannovesima giornata la Pink Bari giocherà Domenica 20 Marzo alle 14,30 fuori casa col Tavagnacco. Le baresi dovranno vincere per restare in corsa verso la promozione in Serie A. Le friulane hanno perso 3-1 a Verona col Chievo, sono none con 20 punti e dovranno ottenere un successo per risalire in classifica.