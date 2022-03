Serie C: il Taranto sfida l'Avellino, il Monopoli gioca con la Vibonese

FRANCESCO LOIACONO - Nella trentaduesima giornata del girone C di Serie C domani alle 14,30 il Taranto sfiderà allo “Jacovone” l’Avellino, reduce dalla sconfitta 2-1 al “Partenio” col Palermo. Gli jonici cercheranno la vittoria per fare un passo in avanti importante nella corsa verso la salvezza.

Alle 15 l’Andria giocherà al “Barbera” col Palermo e dovrà ottenere un successo per lasciare il penultimo posto. Alle 18 il Monopoli ospiterà al “Veneziani” la Vibonese. I calabresi nella trentunesima giornata hanno perso 2-1 al “Razza” col Catania. I biancoverdi pugliesi cercheranno i tre punti per confermarsi al quarto posto.

Alle 21 la Virtus Francavilla Fontana dovrà superare al “Francioni” il Latina per puntare al secondo posto. Il Foggia non avrà alternative alla vittoria al “Torre” con la Paganese per restare in zona play off.