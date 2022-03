(via Real Madrid CF fb)

MADRID - I galacticos conquistano i quarti di finale della Champions League battendo in rimonta 3-1 (0-1) il Paris Saint-Germain (1-0) al Bernabeu. In gol Mbappé al 39 per i francesi'. Nel secondo tempo si scatena Benzema con una tripletta (61', 76' e 78'). I francesi avevano vinto all'andata a Parigi 1-0 ma non è bastato.