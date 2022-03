Chi è Olena Zelenska, la first lady che non lascia l'Ucraina

(Afp) In due milioni la seguono sul suo account Instagram. Olena Zelenska è impegnata anche con l’Unicef, in programmi con diverse realtà culturali del suo Paese, contro la violenza di genere, a favore dei bambini. Vogue le ha dedicato una copertina, così come altre pubblicazioni.

La rivista Focus l’ha inserita nel 2019 nella lista delle persone più influenti dell’Ucraina.

KIEV - Classe 1978, sceneggiatrice, la moglie del presidente ucraino non ha mai cercato visibilità, ma si è sempre impegnata nelle cause sociali. Da quando nel suo Paese è scoppiata la guerra, come il marito incita i connazionali tramite i social.“Mia cara gente ucraina! Vi sto guardando, siete incredibili – ha scritto sui social –. Resterò accanto a voi”.