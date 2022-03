In Ucraina un'altra notte sotto le bombe: tutti gli aggiornamenti

Intanto Kiev avverte che non accetterà ultimatum dal Cremlino. Ieri missili hanno colpito ancora obiettivi civili, stazioni tv e università. Parà russi sono entrati a Kharkiv, Mosca ha conquistato Kherson, Mariupol circondata e senz'acqua.





Sotto le bombe a Kharkiv morta anche un'osservatrice Osce: la vittima è Maryna Fenina, una cittadina ucraina membro della Missione speciale di monitoraggio dell'Osce nel Paese (Smm).



Colpite in città 3 scuole e la cattedrale. La Russia ammette 500 vittime tra i suoi soldati. Esplosioni a Kiev anche stanotte.



KIEV - I delegati dei due Paesi si incontrano per negoziare il cessate il fuoco, ma l'offensiva russa non si è fermata nemmeno nelle ultime ore. Per le Nazioni Unite i profughi sono già un milione, migliaia le vittime civili.