Europa League: nei quarti di finale l'Atalanta sfida il Lipsia, in Conference la Roma gioca col Bodo Glimt

L’andata si giocherà in Norvegia, il ritorno all’Olimpico. La Roma ha già affrontato i norvegesi nella fase a gironi di Conference League. Le gare di andata dei quarti di finale di Europa e Conference League si giocheranno Giovedì 7 Aprile. Le partite di ritorno si disputeranno Giovedì 14 Aprile.

L’andata si giocherà in Germania, il ritorno a Bergamo. In Conference League la Roma pareggia 1-1 all’Olimpico col Vitesse con le reti di Wittek al 62’ per gli olandesi e di Abraham al 90’ per i giallorossi, dopo aver vinto 1-0 in Olanda, e si qualifica per i quarti di finale dove incontrerà il Bodo Glimt.