Goldreick, esce il brano d'esordio 'Casa': il video è un'opera d'arte tra innovazione e creatività

MILANO - Creatività e originalità sono le sue doti fondamentali. Goldreick è la nuova scoperta della scena musicale italiana, un artista unico e innovativo che non passa inosservato. 'Casa' è il brano con cui fa il suo esordio, prodotto da Giumo e scritto da Goldreick, che anticipa l’uscita dell'album ‘’SMETTERE DI STARE MALE’’, un disco che fonde in un unico sound mondi diversi: elettronica, pop e cantautorato.

In “Casa” - spiega Goldreick - la malinconia che esprimo è dovuta alla sensazione di allontanamento che provo da fuorisede in una realtà completamente diversa. Io sono di Altamura, una città non così piccola ma con dinamiche da paesino. Tutti i ragazzi della mia generazione, o quasi tutti, non ci abitano durante l’anno perché vivono da fuorisede e la maggior parte di loro si trova a Milano. Ci sono state serate il primo anno in cui mi sono trasferito qui in cui mi sono ritrovato con 15 altamurani nello stesso locale.

Arrivato a Milano dalla Puglia, Goldreick ha intrapreso il suo percorso nella musica collaborando con artisti e produttori della città.

L'amore per le sue origini: La Puglia è la regione più bella di Italia; mi manca soprattutto spostarmi e camminare nella Murgia. Venire a vivere Milano non mi ha fatto cambiare dimensione ma pianeta. Molti ragazzi mi scrivono che condividono lo stesso sentimento di appartenenza per la nostra regione e, che nonostante continuino a stringere i denti restando in una città dove un monolocale costa quanto un quadrilocale ad Altamura, ogni volta che scendono, non riescono a restare per più di una settimana o due. Forse perché sappiamo quanto sia comodo, appagante e rassicurante restare giù, tanto che ogni giorno sembra “una vacanza” e noi giovani di oggi non possiamo permetterci di rilassarci. Eppure la Puglia è lì, sappiamo che ci aspetta e che ci sarà sempre''.

Goldreick, nome d’arte di Nicola Maggi, è un cantautore, regista e art director italiano, sangue pugliese ma di base a Milano. Ha una formazione registica maturata presso la New York Film Academy (2016-2018) e un’esperienza come content creator e art director per progetti web. ‘Casa’ sarà incluso nel suo disco d’esordio ‘Smettere di stare male’, un viaggio nella cultura pop vissuto attraverso gli occhi dell’arte.





LINK VIDEOCLIP - CASA

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=TJ8qnzthQR0