Facebook allenta la censura in Russia e Ucraina

Il gruppo Meta di Zuckerberg si schiera con l'Ucraina con l'allentamento della censura su Facebook e Instagram. Secondo quanto riportato su Reuters, in Armenia, Azerbaigian, Estonia, Georgia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ucraina sarà possibile incitare all'uccisione di soldati russi, così come alla morte di Putin e Lukashenko.Il gruppo Meta in una nota ha dichiarato: "A seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, abbiamo temporaneamente concesso forme di espressione politica che normalmente violerebbero le nostre regole. Ad esempio, post violenti come l'invocare la 'morte agli invasori russi'. Non consentiremo nulla che riguardi la promozione della violenza contro i civili russi".