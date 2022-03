Fedez operato al San Raffaele di Milano

MILANO - La settimana scorsa il rapper aveva annunciato di non stare bene, senza rendere nota la malattia. Martedì l'aggiornamento online per i suoi fan, dove ha detto che quello stesso giorno sarebbe stato una data importante per la sua salute. Oggi la conferma, Fedez è stato operato all'ospedale San Raffaele di Milano.E' proprio Chiara Ferragni a rompere il silenzio confermando che il marito è in ospedale ma che "sarà presto a casa", ha annunciato, su Instagram, postando una foto della festa con Fedez, Vittoria e Leone. "Abbiamo scattato queste foto domenica, con qualche giorno in anticipo perché sapevamo che oggi papà sarebbe stato in ospedale (ma sarà presto a casa). Ti amiamo alla follia patata".Nella foto pubblicata sul suo account Instagram, la famiglia è ritratta attorno a una torta a tre piani personalizzata, con dei pupazzetti e tante decorazioni colorate.Sono stati migliaia i commenti di amici e fan e gli auguri per la piccola e per papà Federico Lucia.Lo stesso rapper 32enne aveva annunciato nei giorni scorsi in una commovente storia su Instagram - dove non era riuscito a trattenere le lacrime - di avere un problema grave di salute ma, per questioni di riservatezza, non aveva spiegato quale malattia avesse e nemmeno a quali cure sarebbe stato sottoposto.