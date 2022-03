Ieri l’ultimo laboratorio di accompagnamento alla progettazione 'Puglia Capitale Sociale 3.0'

BARI - Si è tenuto ieri l’ultimo dei quattro laboratori di accompagnamento alla progettazione “Puglia Capitale Sociale 3.0” promossi dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia in collaborazione con ARTI, InnovaPuglia, Forum Terzo Settore Puglia, CSV regionali e CSVNET Puglia.“Sono orgogliosa - dichiara l’assessora al Welfare Rosa Barone - della partecipazione delle associazioni a questi eventi, in cui abbiamo fornito risposte e chiarimenti su come partecipare al bando. Abbiamo investito sul Terzo Settore quanto mai fatto prima, perché lo riteniamo un volano indispensabile per la ripresa dopo due anni di pandemia. L’obiettivo di tutti gli incontri che abbiamo tenuto è stato far sì che tutte le associazioni potessero cogliere questa opportunità”.“Grazie ai laboratori - dichiara Francesco Milione per il CSV Brindisi Lecce Volontariato condividendo questa analisi con gli esperti Alessandra Rizzi e Oronzo Amorosini per il CSV San Nicola Bari, Vito Belladonna per il CSV di Taranto, Angelo Catalano e Vincenzo Giannelli per il CSV di Foggia - organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Fondazioni possono cogliere un’ulteriore opportunità per centrare con esattezza gli obiettivi di un bando strategico per il Terzo Settore pugliese. Quest’ultimo, infatti, non solo introduce novità sul piano contenutistico, ma anche sul modo di operare per raggiungere l'ottimizzazione delle risorse e ‘seminare’ sul territorio quel ‘concime sociale’ rete e tenuta del pre e post pandemia. Una strategia dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia evidente, anche per aver messo insieme un tavolo istituzionale (CSV, ARTI, Forum del Terzo Settore) coadiuvato da un team di progettisti che forniranno la loro competenza a siglare il rinnovo del sistema di alleanze tra pubblico, privato e sociale. Puglia Capitale Sociale diventa così una doppia sfida per favorire l’infrastrutturazione diffusa del terzo settore e imprimere al nuovo pilastro del welfare un assetto efficace, efficiente e duraturo”.“La partecipazione agli eventi divulgativi e ai laboratori ha fatto registrare numeri impressionanti - conclude Davide Giove portavoce del Forum del Terzo Settore Puglia - e un'elevata curiosità degli ETS. Questo è il segno di un terzo settore vivace che vuole essere protagonista e artefice di coesione generativa per le nostre comunità. Il Forum del Terzo Settore della Puglia è orgoglioso di aver contribuito, insieme a tutti gli altri attori, al conseguimento di questo importante risultato. Tutta la nostra regione raccoglierà frutti importanti da questa disseminazione”.