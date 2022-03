L'Inter vince ma non basta: ai quarti di Champions va il Liverpool

(via Inter fb)





Senza Barella in mezzo al campo l'attacco composto da Lautaro e Sanchez è poco supportato. Il cileno è più pimpante e aggressivo del compagno. I padroni di casa colpiscono la prima traversa con un colpo di testa di Matip e l'altro pericolo per Handanovic arriva dalla punizione di Alexander -Arnold, mentre i guanti di Allisson vengono sporcati dalla punizione di Calhanoglu.





Nel secondo tempo l'Inter è più propositiva co Brozovic che diventa punto di riferimento per i compagni, intanto Skriniar offre una prestazione difensiva eccellente contro il forte attacco inglese. Salah colpisce il secondo palo a porta sguarnita, dall'altra parte Lautaro prima calcia debolmente e dopo con un gran tiro all'incrocio manda in estasi i duemila interisti allo stadio. Neanche il tempo di gioire e di provare l'impresa che Sanchez entra con la gamba a martello su Matip lasciando l'Inter in dieci.





Nel giro di cambi entrano D'Ambrosio, Correa, Darmian e Gagliardini, ma con l'inferiorità numerica è difficile prevalere sulla qualità del Liverpool e la serata diventa più complicata a causa dell'infortunio a Brozovic. Intanto Salah su lancio di Manè colpisce il terzo legno. Durante la fitta trama di passaggi dei Reds che sfianca i nerazzurri, nel finale Luis Diaz si vede deviare incredibilmente il tiro a rete dalla scivolata di Vidal. L'Inter vince ad Anfield ma non passa ai quarti. Gioia a metà.

