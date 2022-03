Ostuni. Palmisano (M5S): "Ampia sinergia con la Commissione Straordinaria per il futuro della città"

OSTUNI (BR) - "Cittadinanza attiva e sinergia istituzionale: l’approccio della Commissione Straordinaria potrà finalmente segnare una nuova stagione di rilancio per la città di Ostuni". E’ quanto afferma l’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) che lunedì 28 febbraio ha incontrato il Prefetto Tiziana Giovanna Costantino, membro della Commissione straordinaria del Comune di Ostuni, nominata a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per ingerenze della criminalità organizzata. - "Cittadinanza attiva e sinergia istituzionale: l’approccio della Commissione Straordinaria potrà finalmente segnare una nuova stagione di rilancio per la città di Ostuni". E’ quanto afferma l’on. Valentina Palmisano (Movimento Cinque Stelle) che lunedì 28 febbraio ha incontrato il Prefetto Tiziana Giovanna Costantino, membro della Commissione straordinaria del Comune di Ostuni, nominata a seguito dello scioglimento del consiglio comunale per ingerenze della criminalità organizzata.





"Si é trattato di un incontro molto proficuo, al quale sicuramente ne seguiranno altri, in cui ci siamo confrontate su tutto quello che c'è da fare per la nostra città e che si sta già iniziando a fare grazie all'approccio molto operativo ed efficiente della Commissione. Particolare attenzione -riferisce la deputata originaria della Città Bianca -abbiamo posto alla imminente presentazione dei progetti per accedere al CIS (Contratto Istituzionale di Sviluppo) "Brindisi-Lecce Costa adriatica", alla necessaria riqualificazione del porto, alla maggiore fruibilità delle spiagge, alla questione parcheggi sulla costa, alle piste ciclabili, alla messa in sicurezza di alcuni tratti della costa e di lame e torrenti. Ho rilevato da parte della Commissione un lavoro costante nell’interesse esclusivo della città di Ostuni: un impegno quotidiano portato avanti dal Prefetto Costantino, dal Vice Prefetto Antonietta Lonigro e dal Funzionario Economico-Finanziario Maria Antonietta Silvana Madaro". Tra le questioni affrontante, anche la fondamentale condivisione con la cittadinanza per quella che sarà ogni scelta strategica per il futuro di Ostuni. "Abbiamo parlato anche di sviluppo, di piano del commercio, controllo del territorio e tanto altro. Ho posto l'attenzione sul necessario coinvolgimento della cittadinanza attiva e del mondo dell'associazionismo sui progetti da presentare e sulle idee da mettere in campo per uno sviluppo lungimirante del territorio. Ringrazio la Dottoressa Costantino che ha preso a cuore la nostra città -conclude l’On. Valentina Palmisano- entrando nell'ottica delle sue grandi potenzialità mai espresse, sulle quali bisogna puntare. L'incontro è stato un buon esempio di rapporto tra le Istituzioni volto al bene dei cittadini: un principio che sostengo da sempre".