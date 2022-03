Paura in F1, missile su sito petrolifero a Gedda

Lo sviluppo del fuoco, secondo quanto appreso da fonti locali e come successivamente confermato dall'Ansa e dalla Rai, è stata provocato da un attacco missilistico condotto dai ribelli dello Yemen e indirizzato alla coalizione militare a guida sciita presente in Arabia.





Paura per quanto accaduto è stata manifestata dal Circus della F1 che è stato rassicurato sulla propria sicurezza e sul regolare svolgimento del Gran Premio da parte delle autorità locali e per mezzo del presidente di Formula One Stefano Domenicali.

Un incendio dalle vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di venerdì 25 marzo 2022 in un sito petrolifero della Aramco a Gedda, in Arabia Saudita, a pochi chilometri dal circuito dove si tiene in questo fine settimana il Gran Premio di Formula 1.