Serie B: il Lecce pareggia 2-2 a Cosenza

Nel secondo tempo al 7’ i calabresi passano in vantaggio con Millico con un pallonetto in diagonale. Al 95’ i salentini pareggiano con Blin di testa su passaggio di Coda. Terzo pareggio consecutivo per i giallorossi pugliesi. Il Lecce è primo con 55 punti insieme al Pisa in attesa della partita che i toscani giocheranno domani alle 18, 30 al “Del Duca” con l’Ascoli.

Il Lecce pareggia 2-2 al “San Vito-Luigi Marulla” col Cosenza. Nel primo tempo al 2’ i salentini passano in vantaggio con Coda, con una conclusione al volo su cross di Strefezza. Diciottesima rete in questo campionato di Serie B per l’attaccante del Lecce. Al 16’ Coda si fa parare un rigore dal portiere Matosevic concesso per un fallo di mano di Hristov. Al 44’ il Cosenza pareggia con Larrivey con una girata al volo su passaggio di Millico.