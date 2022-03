Salvo La Monica: chi è lo youtuber che sta conquistando il web

MILANO - Salvo La Monica è il nuovo idolo del web. Con i suoi video incentrati sul mondo del game, il fenomeno del web, tiene incollati allo schermo milioni di utenti incuriositi dal talento dello youtuber.

«Il mio obiettivo è conquistare la targa in diamante di Youtube mirando a superare la punta dei dieci milioni di iscritti - ci spiega Salvo. Negli ultimi mesi ho realizzato la nuova serie di “Mask to The Future” e il video dal titolo “El gato Simba es bonito y caliente”, con protagonista un personaggio virtuale ispirato al mio gatto, del quale sta per uscire anche un videogioco ideato sempre da me».

Siciliano, di Siracusa, sin da bambino nutre interesse verso il mondo artistico nel campo della recitazione e della scenografia. Si diploma in Architettura e Arredo all'Istituto Statale d'Arte A. Gagini di Siracusa, partecipando anche come "Attore" nelle Rappresentazioni Teatrali del Liceo. Si appassiona presto al mondo dei videoclip realizzando diversi "Cortometraggi" e "Video Musicali" (Videoplayback) e negli anni 2006-2009 i suoi video vengono trasmessi dalle reti televisive "ALL MUSIC" e "ITALIA 1 (talent 1)". Nell'anno 2007-2008 con il Video Remake What I've Done-Linkin Park vince e si aggiudica il 1° posto nella classifica dei "Videoplayback" su "All Music" nel programma "Community".

Nel 2009 il suo Video Remake "Fango" viene commentato da "Serena Dandini" e "Lorenzo Jovanotti Cherubini" nel programma "Parla con Me" in onda su "RAI 3" e nel 2010 Salvatore è stato concorrente nel talent show "Italia's Got Talent" in onda su "CANALE 5". Nell'anno 2011 Salvatore prosegue i suoi studi Laureandosi in Arti Visive e Discipline dello Spettacolo "Scenografia" all'Accademia di Belle Arti di Siracusa. Continua a produrre videoclip e nel frattempo viene invitato come ospite nel webtalent tv "Social King 2.0" in onda su "RAI 2" . I "VIDEO REMAKE" di Salvatore vengono mandati in onda nelle puntate televisive su" RAI 2" e "RAI GULP".

Alcuni dei suoi videoclip vengono scelti per fare parte dello spot ufficiale del programma Uzone in onda su Italia 2 ( lo spot andrà in onda su tutte le reti Mediaset). Nel 2013 Mediaset Italia2 (all'interno del programma Uzone) e SKY (nel programma Live Man-ga Academy) mandano in onda molti suoi video, fra cui: Oppa Goku Style e Goku Dance. Salvatore sarà Conduttore della puntata pomeridiana U Zone Lab nel programma U Zone in onda su Mediaset Italia 2. Nell'anno 2016 vince la categoria rap del "Cantagiro" con il brano "Fantozzismo".

Salvo continua il suo lavoro, creando altri cortometraggi ,video musicali e nell'anno 2020 supera il grande traguardo di 1 Milione di iscritti , ottenendo la famosa “Award Golden Play Button” cioè la targa d’oro di Youtube.